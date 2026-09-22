Кривава війна забрала молодого Героя, світлого сина України – загинув Сергій Бомок
Чергова болюча звістка для Гримайлівськоі громади, повідомляють у селищній раді.
Кривава війна знову забрала молодого Героя, світлого сина України.На щиті повертається додому воїн з села Раштівці, Бомок Сергій Ігорович.
Понад чотири роки родина жила надією та очікувала на будь-яку звістку про долю Сергія, проте тепер його офіційно визнано загиблим.
Солдат військової служби за мобілізацією в/ч 3035 Національної гвардії України, Бомок Сергій Ігорович 30.01.1980 р.н., визнаний безвісти зниклим 30.05.2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Сіверськодонецьк, Луганської області. Загинув 30.05.2022 року, згідно висновку судової генетичної експертизи.
Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам нашого земляка.
Світла пам’ять і вічна шана мужньому Захиснику України!