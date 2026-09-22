На Тернопільщині за 8 місяців запропонували майже 11,6 тисячі вакансій

За вісім місяців 2026 року Тернопільський обласний центр зайнятості запропонував своїм клієнтам майже 11,6 тисячі вакансій. Це на 1,7% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Чисельність шукачів роботи за цей період становила понад 16,6 тисячі людей. Найбільше серед них — люди віком понад 55 років: 4,2 тисячі. Середня тривалість пошуку роботи без урахування терміну проходження професійного навчання становила 35 днів.

Найбільше вакансій за вісім місяців було для представників найпростіших професій — видів робіт, які не потребують спеціальної освіти. Таких пропозицій було понад 2 тисячі.

Найменше вакансій — 206 — запропонували кваліфікованим робітникам сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства.

Середній розмір заробітної плати, зазначений у вакансіях, становив 15 632 гривні.

Загалом роботодавці запропонували клієнтам служби зайнятості роботу за понад 900 різними професіями.

Серед найпопулярніших — підсобний робітник, водій автотранспортних засобів, продавець продовольчих товарів, кухар, продавець-консультант, прибиральник службових приміщень, вчитель закладу загальної середньої освіти, бухгалтер, вантажник, сестра медична, касир торговельного залу, асистент вчителя, адміністратор, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, сторож, кухонний робітник, спеціаліст державної служби, охоронник, робітник з благоустрою, швачка, менеджер із збуту та продавець непродовольчих товарів.

Найрідше цього року шукачам пропонували вакансії енергетика, інженера з охорони праці, інструктора з водіння, бухгалтера, головного агронома, лісничого, завідувача майстерні, менеджера (управителя), інженера-програміста, документознавця, художника, артиста, ліфтера та прасувальника.