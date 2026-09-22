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На Тернопільщині водій на КІА врізався в електроопору

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Сьогодні неподалік села Кровинка водій автомобіля KIA не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Про це повідомляють у патрульній поліції Тернопільської області.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Патрульні склали на кермувальника протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

💡 Закликаємо водіїв зважати на погодні умови та стан дорожнього покриття, обирати безпечну швидкість і бути особливо уважними за кермом!

Бережіть себе 🙌🏻

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