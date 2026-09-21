Через негоду частина Тернопільщини без світла

Станом на ранок 21 вересня через негоду без електропостачання залишаються 20 населених пунктів на Тернопільщині.

Як повідомили у Міністерстві енергетики України, ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Водночас внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів залишається без електроенергії у Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Відновлювальні роботи там проводять скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Застосування обмежень електропостачання 21 вересня не прогнозується.

У Міненерго закликають споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години — з 16:00 до 22:00.

Про зміни в енергопостачанні радять дізнаватися на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.