У Тернополі після появи лисиці безкоштовно вакцинували від сказу 55 домашніх тварин

У мікрорайоні «Дружба» в Тернополі, поблизу будинку №11 на вулиці Кривоноса, помітили лисицю. Через появу дикої тварини у житловій зоні та ймовірний контакт із домашніми котами й собаками фахівці Тернопільської районної державної лікарні ветеринарної медицини провели безкоштовну вакцинацію домашніх тварин проти сказу.

Водночас у ветеринарній лікарні наголошують, що сама поява лисиці в населеному пункті не є підтвердженням того, що тварина хвора.

Загалом вакцинували 55 домашніх тварин: 19 собак і 36 котів.

Сказ — особливо небезпечне вірусне захворювання, спільне для тварин і людей. Воно уражає центральну нервову систему та після появи клінічних симптомів практично завжди закінчується смертю. Найефективнішим способом захисту домашніх тварин є своєчасна вакцинація.

Власникам котів і собак рекомендують щороку вакцинувати тварин проти сказу, навіть якщо вони не залишають подвір’я або квартири. Також варто не допускати контактів домашніх улюбленців із дикими та безпритульними тваринами.

У разі появи лисиці чи іншої дикої тварини у населеному пункті не варто наближатися до неї, намагатися самостійно ловити, годувати або проганяти. Про появу дикої тварини радять повідомляти відповідні служби.

Якщо домашня тварина контактувала з дикою, необхідно негайно звернутися до фахівців ветеринарної медицини.

У разі укусу, подряпини або ослинення людини твариною потрібно ретельно промити ушкоджену ділянку водою з милом та невідкладно звернутися по медичну допомогу.

Безкоштовно вакцинувати домашніх котів і собак проти сказу можна також у Тернопільській районній державній лікарні ветеринарної медицини за адресою: селище Велика Березовиця, вул. Енергетична, 56.

Телефони: (0352) 27-04-66, 098 081 6296.