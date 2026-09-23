На Чортківщині зберігся унікальний кам’яний хрест із незвичним зображенням

У селі Мишків Більче-Золотецької громади на Чортківщині зберігся давній кам’яний хрест, який, імовірно, встановили у ХІХ — на початку ХХ століття. Фахівці Тернопільського обласного центру охорони пам’яток культурної спадщини кажуть, що досі не зустрічали на Тернопільщині подібного зображення.

Хрест зберігся на подвір’ї родини Володимира Остапіва. Місцеві мешканці переказують легенду про його появу.

За переказами, колись на цьому місці від удару блискавки загинула дівчина. Через деякий час там вимурували кам’яний паркан. Згодом матері загиблої наснилася донька, яка запитала: «Чому ви закрили мені очі?». Після цього родина вирішила встановити біля муру, на місці загибелі дівчини, своєрідний пам’ятний хрест.

Особливість пам’ятки — зображення, вирізьблене на камені. На думку фахівців, ймовірно, тут показана сцена Богоявлення (Хрещення) Господнього.

На хресті зображено Ісуса Христа, який хреститься у річці Йордан. З Неба до нього сходить Святий Дух у вигляді голубки, від якої до постаті внизу йдуть промені. Над головою Ісуса, на рівні голубки, висічено христограму «ІС ХС».

Постать Христа також незвична: не видно довгого волосся, а сам він стоїть на якомусь підвищенні, яке, ймовірно, може бути баптистерієм. По боках від Ісуса зображені ангельські істоти. Під ними є певні написи, які можуть бути графемами «Ѡ, О, Н» — «Той, Хто Є».

Ще одна особливість хреста — техніка виконання. Різьба має риси народного примітиву.

Фахівців також зацікавила причина встановлення хреста. Якщо вірити місцевій легенді, дівчина загинула від блискавки — «горя з неба». Водночас на пам’ятному хресті зображено Святого Духа, який сходить із Неба.

Текст у нижній частині хреста, який міг би допомогти зрозуміти його історію та призначення, наразі важко прочитати.

Про унікальний хрест розповів Володимир Салук, завідувач відділу пам’яток історії та монументального мистецтва Тернопільського обласного центру охорони пам’яток культурної спадщини.