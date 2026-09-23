Моніторинг повітря, безбар’єрні лавки та інклюзивний майданчик: які проєкти подали на «Громадський бюджет-2027»

У Тернополі подали нові проєкти на «Громадський бюджет-2027». Мешканці можуть попередньо підтримати ініціативи через мобільний застосунок «е-Тернопіль» або Портал мешканця.

«Комфортне місто: Розгортання унікальної системи моніторингу рівня шуму та якості повітря» – створення мережі зі 100 мультисенсорних станцій для цілодобового моніторингу якості повітря та рівня шуму в Тернополі з відображенням даних онлайн.

«Файні лавки» – комфортні зони відпочинку у Тернополі – облаштування парків і громадських просторів Тернополя сучасними безбар’єрними лавками та урнами в єдиному міському стилі.

Інклюзивний дитячий майданчик «Простір рівних можливостей» Тернопільської ЗОШ №10 – облаштування на території Тернопільської ЗОШ №10 інклюзивного дитячого майданчика, доступного для дітей з інвалідністю та їхніх однолітків.

Після подання проєкту автор має протягом семи календарних днів отримати підтримку щонайменше 30 жителів громади. Саме після цього ініціатива переходить до наступних етапів розгляду.

Загалом на «Громадський бюджет-2027» подано вже 10 проєктів, сім із яких отримали необхідні 30 голосів попередньої підтримки.

Нагадаємо, прийом проєктів на «Громадський бюджет-2027» триватиме до 30 вересня 2026 року. На реалізацію ініціатив у 2027 році передбачено 30 млн грн. Вартість одного проєкту може становити від 500 тис. до 3 млн грн.

Запропонувати власну ідею можна онлайн через Портал мешканця «е-Тернопіль» або в паперовій формі через ЦНАП. Проєкти можуть стосуватися облаштування громадських просторів, безбар’єрності, озеленення, дитячої та спортивної інфраструктури, доступності транспорту й інших напрямів розвитку громади.

Для охочих подати проєкт також проведуть онлайн-консультацію у Zoom. Вона відбудеться 23 вересня об 11:30. Учасники зможуть отримати роз’яснення щодо умов конкурсу, оформлення заявки та поставити запитання.