Доперевірочний аналіз: понад 4,2 млн грн митних платежів сплачено добровільно

Тернопільська митниця продовжує здійснювати доперевірочний аналіз митних декларацій, аби переконатися, що митне оформлення товарів проводиться відповідно до вимог законодавства. Така робота передбачена статтею 344¹ Митного кодексу України і дозволяє перевірити правильність визначення митної вартості, класифікації товарів, країни їх походження та законність застосування митних пільг уже після завершення оформлення.

Упродовж січня – серпня 2026 року посадові особи Тернопільської митниці зареєстрували 117 проєктів доперевірочного аналізу щодо 117 митних декларацій.

У 99 випадках встановлено порушення законодавства України з питань митної справи. Ще в 11 випадках заявлені у митних деклараціях відомості підтверджено, а 7 проєктів не вдалося опрацювати через ненадання декларантами запитуваних документів.

За підсумками проведеної роботи платники податків добровільно сплатили 4 млн 262 тис. грн митних платежів.

«Доперевірочний аналіз дозволяє побачити конкретні питання, які потребують більшої уваги з боку підприємств. Насамперед це підтвердження преференційного походження товарів, правильність їх класифікації, застосування митних пільг та формування митної вартості. Якісна перевірка цих відомостей ще на етапі декларування суттєво зменшує ризик помилок та подальших донарахувань», – зазначив в. о. начальника Тернопільської митниці Юрій Мацібора.

Тернопільська митниця закликає підприємства відповідально підходити до декларування товарів:

– керуватися принципом належної обачності та обережності при виборі контрагентів та укладенні з ними договорів, аби не бути втягнутим у недобросовісні відносини, та вживати достатніх заходів задля дотримання вимог законодавства України з питань митної справи,

– вчиняти всі необхідні та залежні від нього дії під час декларування коду товару відповідно до УКТ ЗЕД, “преференційного походження” товарів та отриманні пільги – тарифної преференції під час ввезення товарів на митну територію України, діяти добросовісно та, застосовуючи тарифну преференцію за зниженим рівнем ставки ввізного мита, безсумнівно переконуватися, що поставлені експортером товари дійсно є товарами “преференційного походження” відповідно до положень Регіональної конвенції.

– інформувати контролюючий орган, зокрема, про отримання після завершення митного оформлення додаткових відомостей, що прямо чи опосередковано впливають на базу оподаткування товарів та/або призводять до заниження сум податкового зобов’язання, для внесення відповідних змін до митної декларації, шляхом створення Аркуша коригування, та відображення повної та правдивої інформації про товар.