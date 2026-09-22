На Тернопільщині 14-річний мотоцикліст врізався в Renault. Дитина в лікарні

21 вересня у Копичинцях Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього.

14-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Tekken 300, під час обгону допустив зіткнення з автомобілем Renault Dokker.

Внаслідок ДТП неповнолітній отримав травми. Хлопця доправили до лікарні.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії.

Правоохоронці закликають батьків подбати про безпеку дітей та нагадують, що мотоцикли — це не лише засіб для розваг, а транспортні засоби. Керуючи ними, діти стають повноцінними учасниками дорожнього руху та повинні дотримуватися правил.

Безпека дітей — спільна відповідальність дорослих.