Вимагав гроші за саджанці: на Тернопільщині службовцю науково-дослідної установи повідомили про підозру

За процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури службовцю однієї з науково-дослідних установ, розташованої в межах природно-заповідного фонду, повідомили про підозру.

Чоловікові інкримінують одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди — ч. 3 ст. 368 КК України.

За даними слідства, у липні 2026 року жителька Тернополя побачила на сайті оголошення про продаж декоративного посадкового матеріалу. Вона зателефонувала за вказаним номером телефону та домовилася про зустріч.

Під час зустрічі зі службовцем жінка повідомила про намір придбати саджанці. Чоловік сказав, що надасть їй посадковий матеріал лише після передачі коштів особисто йому.

У вересні 2026 року службовець двічі передав жінці саджанці декоративних рослин та отримав за це 57 тисяч гривень. Після цього його протиправну діяльність припинили правоохоронці.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.