Уряд змінив правила роботи медзакладів під час повітряних тривог: що зміниться

Уряд змінив правила роботи медичних закладів під час сигналів повітряної тривоги. Залежно від рівня загрози медзаклади або продовжують роботу у звичайному режимі, або переводять пацієнтів і працівників до укриттів.

За жовтого рівня медичні заклади продовжують працювати. При цьому має бути забезпечений повний доступ працівників, пацієнтів і відвідувачів до укриттів.

За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас не припиняється медична допомога, переривання якої може становити небезпеку для життя пацієнта.

Зокрема, йдеться про допомогу під час операцій, реанімаційних заходів та інтенсивної терапії.

Пацієнтів, яких неможливо перемістити до укриття, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях медичного закладу.

Екстрена медична допомога працює безперервно незалежно від рівня загрози. Пацієнтів із невідкладними станами приймають, диспетчерські служби продовжують приймати виклики, а бригади екстреної медичної допомоги виїжджають до пацієнтів.