На Тернопільщині нагадують про ризики поїздок із нелегальними перевізниками

На Тернопільщині проводять інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо безпечних пасажирських перевезень та протидії нелегальним перевізникам.

Перевезення пасажирів автобусами належить до ліцензованих видів господарської діяльності. Суб’єкти господарювання, які надають такі послуги, повинні отримати відповідну ліцензію та виконувати встановлені ліцензійні умови.

Ліцензійні умови передбачають комплекс заходів, спрямованих передусім на безпеку пасажирів. Зокрема, йдеться про належний технічний стан транспортних засобів, проведення медичних оглядів водіїв, наявність страхування, ведення необхідної документації та проходження водіями відповідного навчання, зокрема з надання домедичної допомоги.

Як зазначають у межах інформаційної кампанії, ліцензований перевізник — це не лише про безпеку пасажирів, а й про чесну конкуренцію, доброчесну сплату податків та баланс економіки.

Водночас на ринку пасажирських перевезень продовжують працювати нелегальні перевізники, які не мають відповідної ліцензії. Вони нерідко пропонують нижчу вартість проїзду, однак користування такими послугами може становити небезпеку для пасажирів.

Серед ризиків, пов’язаних із нелегальними перевізниками, називають те, що вони можуть:

наймати непрофесійних водіїв;

не сплачувати податки;

не надавати якісних послуг;

не нести належної відповідальності за безпеку пасажирів.

Безпека пасажирських перевезень — спільна відповідальність перевізників і пасажирів.

Пасажирів закликають дбати про власну безпеку та свідомо обирати перевізників.