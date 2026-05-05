У Тернополі чоловіка засудили до понад 5 років за крадіжки з водоматів
У Тернополі суд виніс вирок чоловіку, який вчинив кілька крадіжок із водоматів у місті. Його засудили до реального строку ув’язнення.
Як встановив Тернопільський міськрайонний суд, обвинувачений – раніше судимий житель селища Великі Бірки – у січні 2026 року двічі викрав гроші з водоматів у Тернополі.
Перший випадок стався 4 січня близько 21:39 на вулиці Липовій. Чоловік пошкодив водомат «Euro Voda» та викрав купюроприймач і готівку. Загальна сума збитків склала понад 8,5 тисяч гривень.
Того ж вечора, близько 23:22, він повторно скоїв крадіжку – цього разу з водомату «Джерельна Плюс» на вулиці Тарнавського. Звідти зникло майже 4 тисячі гривень.
Загалом потерпілому завдано збитків на понад 12 тисяч гривень.
У суді обвинувачений визнав свою вину та розкаявся. Водночас з’ясувалося, що раніше він уже був засуджений за шахрайство, але призначене покарання у вигляді громадських робіт так і не відбув.
Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану.
Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. До цього строку додали невідбуте покарання за попереднім вироком — ще 25 днів ув’язнення.
Відтак остаточний термін становить 5 років і 25 днів позбавлення волі.
Крім того, засуджений має відшкодувати понад 8,4 тисячі гривень витрат на проведення експертиз.
Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.