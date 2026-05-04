У Тернополі чоловік вистрілив у неповнолітнього та втік

У Тернополі слідчі розслідують факт хуліганства, під час якого постраждав неповнолітній.

Інцидент стався 3 травня в мікрорайоні Кутківці. До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік погрожує хлопцеві предметом, схожим на пістолет.

На місці події правоохоронці встановили особу фігуранта — ним виявився 38-річний житель Тернополя, який також є порушником військово-облікового законодавства.

За попередніми даними, чоловік підійшов до компанії підлітків, спровокував конфлікт, після чого почав погрожувати одному з них. Під час сварки він дістав пневматичний пістолет і вистрілив у спину неповнолітньому.

Після інциденту чоловік утік, а зброю викинув. Експерти підтвердили, що це була пневматична зброя.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо затримання фігуранта.

Також встановлено, що цей чоловік уже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців через конфлікт, під час якого він погрожував сусідові пневматичним пістолетом і здійснив постріл в обличчя. Досудове розслідування триває.