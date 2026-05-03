У Тернополі стартував сезон фонтанів: працюватимуть чотири водограї

У Тернополі 3 травня офіційно розпочався сезон фонтанів. Цьогоріч у місті запрацюють чотири водограї, тоді як інші залишаться вимкненими — з міркувань економії коштів на підтримку ЗСУ.

За інформацією КП «Тернопільводоканал», фахівці вже запустили:

аераційний фонтан на Тернопільському ставі,

водограй у відпочинковій зоні «Циганка»,

фонтан «Кульбаба» у сквері Чорновола,

фонтан на бульварі Дмитра Вишневецького.

Фонтани працюватимуть залежно від погодних умов — у теплі та сонячні дні. У травні в будні їх можна буде побачити з 11:00 до 20:00, а у вихідні — до 21:00.

Запуск водограїв відбувається відповідно до графіка управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міської ради.