У Тернополі стартував сезон фонтанів: працюватимуть чотири водограї

У Тернополі 3 травня офіційно розпочався сезон фонтанів. Цьогоріч у місті запрацюють чотири водограї, тоді як інші залишаться вимкненими — з міркувань економії коштів на підтримку ЗСУ.

За інформацією КП «Тернопільводоканал», фахівці вже запустили:

  • аераційний фонтан на Тернопільському ставі,
  • водограй у відпочинковій зоні «Циганка»,
  • фонтан «Кульбаба» у сквері Чорновола,
  • фонтан на бульварі Дмитра Вишневецького.

Фонтани працюватимуть залежно від погодних умов — у теплі та сонячні дні. У травні в будні їх можна буде побачити з 11:00 до 20:00, а у вихідні — до 21:00.

Запуск водограїв відбувається відповідно до графіка управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міської ради.

