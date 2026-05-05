У Чорткові частково відключать воду: перелік вулиць

У Чорткові 6 травня тимчасово припинять водопостачання через проведення планових робіт.

Як повідомили у міській раді, фахівці водоканалу митимуть резервуар, у зв’язку з чим без води залишаться окремі вулиці та об’єкти.

Зокрема, водопостачання не буде:

на вулиці Коновальця

на ділянці від вулиці Лесі Українки до гімназії №3 ім. Ільяшенка та ліцею №1 ім. Шашкевича

на вулиці Лепкого

за адресою вул. Незалежності, 68В

у приміщеннях Карітасу

у Дяківській школі

у Домі милосердя

Воду обіцяють подати після завершення робіт.

Мешканців просять заздалегідь зробити необхідний запас води та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.