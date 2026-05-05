10:16 | 5.05.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У Чорткові частково відключать воду: перелік вулиць

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Чорткові 6 травня тимчасово припинять водопостачання через проведення планових робіт.

Як повідомили у міській раді, фахівці водоканалу митимуть резервуар, у зв’язку з чим без води залишаться окремі вулиці та об’єкти.

Зокрема, водопостачання не буде:

  • на вулиці Коновальця
  • на ділянці від вулиці Лесі Українки до гімназії №3 ім. Ільяшенка та ліцею №1 ім. Шашкевича
  • на вулиці Лепкого
  • за адресою вул. Незалежності, 68В
  • у приміщеннях Карітасу
  • у Дяківській школі
  • у Домі милосердя

Воду обіцяють подати після завершення робіт.

Мешканців просять заздалегідь зробити необхідний запас води та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *