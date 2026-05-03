У Тернополі під час конфлікту чоловік вихопив пістолет

У Тернополі в мікрорайоні Кутківці правоохоронці з’ясовують обставини конфлікту між чоловіками, під час якого один із учасників погрожував зброєю.

Як повідомили у Поліція Тернопільської області, інцидент стався у неділю, 3 травня, близько 19:00. До поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який погрожує іншому предметом, схожим на пістолет.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу фігуранта. Як з’ясувалося, предмет, яким він погрожував, був пневматичним пістолетом.

За попередніми даними, між чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них дістав зброю та почав погрожувати опоненту.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.