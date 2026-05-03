На війні загинув молодий захисник Олег Зазуля з Тернопільщини

В Кременецьку громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 07 березня 2026 року поблизу н. п. Куп’янськ-Вузловий, Куп’янського району, Харківської обл., загинув військовослужбовець, житель села Іква, Великобережецького старостинського округу, головний сержант мінометної батареї 1 механізованого батальйону військової частини ****, старший сержант ЗАЗУЛЯ Олег Ігорович, 1985 року народження, повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.



У понеділок, 04 травня о 14:30 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо Героя.

О 15:00 год. відбудеться прощання на Майдані Волі.

Траурний кортеж із загиблим Героєм відправляється до батьківського дому в село Іква, де прочитається Євангеліє.

Опісля прямуємо до родинного дому (с. Іква), де одразу відбудеться панахида.



Вівторок, 05 травня похорон відбудеться таким чином :

– 10:00 – год. літія вдома;

– чин похорону відбудеться в церкві Святих апостолів Петра і Павла в селі Іква;



Поховання Героя відбудеться на кладовищі в селі Великі Бережці.



Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України

