У Чернелеві-Руському відбувся показ фільму про Кирила Осьмака в межах кіномарафону «Синьо-жовта стрічка»

У бібліотеці-філії села Чернелів-Руський відбувся прем’єрний показ документальної стрічки «НеВідомі українці. Кирило Осьмак». Захід пройшов у межах кіномарафону «Синьо-жовта стрічка» з ініціативи директорки Будинку культури Людмили Мити.

До події долучилася режисерка фільму Марія Яремчук, а модератором виступив голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас. Показ зібрав працівників бібліотек, завідувачів клубів та місцевих жителів.

Глядачі відзначили глибокий емоційний зміст стрічки, яка розповідає про маловідомі сторінки української історії та постать Кирила Осьмака. Особливу увагу під час обговорення приділили ролі його доньки Наталії Осьмак, яка понад 30 років збирала матеріали про батька та відновлювала історичну правду про його життя і діяльність.

Після перегляду відбулося обговорення фільму з режисеркою, під час якого учасники ділилися враженнями та ставили запитання.

Захід завершився у неформальній атмосфері спілкування за чаєм та частуваннями. Учасники подякували Збройним Силам України за можливість проводити культурні події та зберігати історичну пам’ять.