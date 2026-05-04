Побив і пограбував просто в під’їзді: у Тернополі затримали 32-річного чоловіка

У Тернополі поліцейські повідомили про підозру 32-річному місцевому жителю, якого підозрюють у вчиненні грабежу. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо на місці події.

Інцидент стався після повідомлення на лінію 102 від місцевої мешканки. Вона розповіла, що на сходовій клітці невідомий чоловік вдарив її сусіда, збив його з ніг, відібрав сумку та втік.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Підозрюваного оперативно виявили неподалік будинку — його помітили патрульні, коли він вибігав із під’їзду. У сумці, яку мав при собі чоловік, знайшли пенсійне посвідчення потерпілого.

З’ясувалося, що нападник і потерпілий є сусідами та проживають в одному будинку. Причини агресії наразі встановлюються. Також відомо, що чоловік числиться як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Фігуранту оголошено підозру за грабіж. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.