Судовий марафон Людмили Марченко: нардепка не хоче за ґрати

Справу народної депутатки від Тернопільщини Людмили Марченко, яку раніше засудили до двох років позбавлення волі, розглядатиме апеляційна інстанція Вищого антикорупційного суду.

Після оголошення вироку сторони процесу подали апеляційні скарги з протилежними вимогами. Сама Людмила Марченко наполягає на повному скасуванні рішення суду першої інстанції та закритті кримінального провадження. Також вона просить зняти арешти з майна і скасувати запобіжний захід.

Водночас адвокати обвинувачених виступають за новий розгляд справи у суді першої інстанції.

Натомість сторона обвинувачення вважає призначене покарання занадто м’яким. Прокурори просять апеляційний суд ухвалити новий вирок і призначити Марченко та її помічниці по п’ять років позбавлення волі.

Суть обвинувачення

Раніше Національне антикорупційне бюро України задокументувало два епізоди, у яких фігурують Марченко та її помічниця Анастасія Колеснік. За даними слідства, вони обіцяли за гроші організувати дозвіл на виїзд за кордон через систему «Шлях».

Свої «послуги» підозрювані оцінили у 11,3 тисячі доларів США. Перший транш становив 6 тисяч доларів, другий — 5,3 тисячі. Викрили їх у липні 2023 року під час отримання другої частини коштів.

Що далі

Апеляційна палата ВАКС вже відкрила провадження за скаргами сторін. Учасники процесу мали змогу подати свої заперечення до 1 травня. Наразі дату першого судового засідання ще не призначено.

Розгляд у апеляції має визначити остаточну долю вироку — від повного виправдання до суттєвого посилення покарання.

