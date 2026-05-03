Тернопільщина втратила захисника Олександра Зарічного
Шумська громада повідомляє про смерть колишнього військового — Зарічного Олександра Адамовича,1980 року народження, жителя села Ходаки.
Олександр був призваний до лав Збройних Сил України та мужньо став на захист рідної землі і своїх рідних.
На жаль, через важкі умови військової служби та погіршення стану здоров’я, за висновками комісії, його було звільнено з лав ЗСУ.
Довгий час він боровся з недугою, але хвороба прогресувала. 03 травня 2026 року серце Олександра зупинилося.
Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним, близьким та друзям.