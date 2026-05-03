Тернопільщина втратила захисника Олександра Зарічного

Шумська громада повідомляє про смерть колишнього військового — Зарічного Олександра Адамовича,1980 року народження, жителя села Ходаки.



Олександр був призваний до лав Збройних Сил України та мужньо став на захист рідної землі і своїх рідних.



На жаль, через важкі умови військової служби та погіршення стану здоров’я, за висновками комісії, його було звільнено з лав ЗСУ.



Довгий час він боровся з недугою, але хвороба прогресувала. 03 травня 2026 року серце Олександра зупинилося.



Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним, близьким та друзям.

