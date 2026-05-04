Тернопільські спортсменки здобули 20 медалей на чемпіонаті зі спортивної аеробіки

Вихованці тернопільського спортивного клубу «NIKA» успішно виступили на Відкритому чемпіонаті міста Києва зі спортивної аеробіки, який днями відбувся у столиці та зібрав учасників із різних регіонів України.

Тернопільські спортсмени гідно представили громаду, продемонструвавши високий рівень підготовки та витримку в умовах значної конкуренції. За підсумками змагань команда здобула 20 призових місць: 7 золотих, 3 срібні та 10 бронзових медалей.

Пишаємося нашими спортсменами, які прославляють Тернопіль на всеукраїнському рівні та бажаємо подальших перемог.

Також додамо, що 9-10 травня Тернопіль прийматиме Чемпіонат України зі спортивної аеробіки серед юнаків та юніорів. Змагання відбудуться на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту».