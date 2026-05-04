4 предмети за 4 години. Яким буде НМТ-2026 і як не “завалити” тест

Уже п’ятий рік поспіль для вступу у заклади вищої освіти випускники шкіл складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ). Його запровадили на заміну ЗНО через виклики повномасштабної війни.

Цьогоріч основна сесія стартує з 20 травня. Очікується, що в тестуванні візьмуть участь понад 355 тисяч абітурієнтів. За кордоном до НМТ долучаться 18,6 тисячі людей.

Учасники складатимуть чотири предмети за чотири години: у першому блоці українську мову та математику, а в другому – історію України та предмет на вибір.

Попри критику через велике навантаження, одноденний формат оцінювання залишився незмінним, а дводенне тестування розглядали лише на етапі розробки.

Про особливості НМТ-2026, стратегії написання тесту та що учаснику потрібно взяти з собою “Українська правда. Життя” запитала у директорки Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко.

Чотиригодинний марафон: яким буде НМТ-2026

– Очікується, що тестування розпочнеться з 20 травня, а до 10-го надійдуть запрошення. Що робити абітурієнту, який його не отримав?

– Якщо потенційний учасник НМТ має сформований відповідний сертифікат, то запрошення точно надійде. З цим питань виникнути не повинно.

Якщо є якісь проблеми, наприклад, труднощі з входом в персональний кабінет, потрібно звертатися до регіонального центру оцінювання якості освіти для з’ясування обставин. Або на гарячу лінію УЦОЯО, і ми спробуємо допомогти.

– Як учасників розподіляють по датах тестування? Чи впливає на це рік закінчення навчання/обране місто?

– Розподіл відбувається автоматично відповідно до наших внутрішніх процедур. Учасники й учасниці не мають змоги впливати на те, коли саме пройдуть оцінювання.

Те, як ми розподіляємо абітурієнтів, залежить від багатьох чинників. Зокрема від того, де вони планують проходити тестування, які предмети обирали і до якої категорії належать: чи випускники минулого року, чи поточного. У нас доволі складний алгоритм, але це автоматизовано. Ми на нього вручну не впливаємо.

– Цьогоріч НМТ знову проходить в один день – це чотири години тестування та 20-хвилинна перерва. Чому попри зауваги про завелике навантаження залишається такий формат?

– Тестування проводяться в дуже складних обставинах.

Дводенний формат розглядався як альтернатива. Ми пропрацьовували його із Міністерством освіти і науки України, комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, обговорювали також з освітнім омбудсменом.

Серед ключових ризиків у такому форматі – менший шанс проходження всіх оцінювань вступниками з тимчасово окупованих територій і громад, де ведуться активні бойові дії. Адже вони мають доїхати до тимчасових екзаменаційних центрів щонайменше двічі.

Також це зменшить шанси проходження тестування особами, які перебувають за кордоном – цьогоріч їх понад 18,6 тисячі. Для них загострюються логістичні проблеми, а вартість проїзду і проживання на іншій локації подвоюється.

Так, НМТ – це дуже непростий формат, але він справедливий для учасників, адже абсолютно всі перебувають в однакових умовах. Коли ми говоримо про втому в межах другого блоку, то усвідомлюємо, що це характерно для всіх вступників.

Ті, хто більш підготовлені та сфокусовані, матимуть деякі переваги. Але вони матимуть перевагу і під час навчання в закладах вищої освіти, адже воно так само не буде простим.

– Чи розглядаєте повернення до розподілу предметів на різні дні, як це було під час складання ЗНО?

– Формат ЗНО однозначно не може зараз розглядатися притомними людьми, тому що ми говоримо про оцінювання в умовах повномасштабної війни, коли є величезна кількість безпекових загроз.

НМТ загалом – це вимушена історія в поточній ситуації. Очевидно, після завершення війни й повернення більшої частини українців із-за кордону, коли нам не доведеться комбінувати підходи до проведення оцінювань в Україні та інших державах, ми б хотіли повернутися до класичного ЗНО.

– Багато дискусій стосуються обов’язковості математики. Наскільки завдання відповідають саме шкільній програмі, якщо є певні теми, які не встигають опанувати діти?

– Будь-яке тестування подібного формату має на меті розподілити вступників за рівнем їх підготовленості. Тому ті, хто засвоїли шкільну програму з математики щонайменше на рівні сьомого класу, точно матимуть прохідні бали.

Дійсно, не завжди є змога пропрацювати певні теми під час навчання, бо через повітряні тривоги учні змушені перебувати в укриттях, де такі завдання складно опанувати.

Бал, який вони отримають на НМТ, це результат їхньої наполегливої праці й навчання в школі. Обставини є дуже складними, але якщо вступник планує навчатися в одному з найпрестижніших університетів України і хоче отримати результат 180+, то потрібно самостійно додатково опрацювати матеріали.

Маю зауважити, що з минулого року дещо змінилася концепція коефіцієнтів, які застосовуються до результатів предметних тестів НМТ.

Ті вступники, які обрали спеціальності, пов’язані з математикою, мають вищий коефіцієнт. А для тих, хто обрав напрями, пов’язані з мистецтвом, творчістю, філологією та подібним, цей коефіцієнт менший, ніж у тих предметах, що ближчі до їхньої спеціальності. За умови високих результатів інших предметів НМТ якісь пропущені окремі теми з математики впливу на вступ не матимуть.

– Тобто не розглядається варіанту, коли математика стане вибірковою для гуманітарних напрямів?

– Математика й мова – це хороші предиктори успішного навчання на будь-якій спеціальності. Математика – це не стільки про якісь формули чи конкретні задачі, як про здатність мислити та опановувати інформацію.

Сучасний професіонал має працювати з таблицями, графіками, діаграмами; розуміти, які з масивів даних є валідними, а які маніпулятивними. І цього всього вчить математика.

Секрети тестування: як написати НМТ на високий бал

– Що ключового змінилося від минулорічного НМТ цього року?

– Три роки тому ми напрацювали модель, яка є доволі дієвою й адекватною для умов, у яких проводиться оцінювання, тому цьогоріч посутніх змін немає.

Зараз ми докладаємо зусиль, щоб підтримувати напрацьоване, хоча це складно, адже маємо величезну кількість повітряних тривог, цілком можливими є відключення електроенергії. Але в цій складній ситуації проводиться оцінювання для понад 355 тисяч вступників – і це показник того, що ми зберігаємо важливі ключові системи.

– Як виглядатиме інтерфейс самого тестування? Чи є таймер? Чи можна розв’язувати задачі та дивитися формули з математики паралельно?

На ютуб-каналі УЦОЯО є демонстрація інтерфейсу. Він дуже простий, дружній до учасників і не заважає під час проходження тестів. Від нього нічого не залежить, коли ви знаєте предмет.

Якщо вступники хочуть відчути атмосферу, то хороша альтернатива – це демонстраційні варіанти тестів НМТ на Всеукраїнській школі онлайн.

Сам інтерфейс там максимально подібний до того, який використовується в НМТ, лише кольорова гама відрізняється. І їхній, і наш тестувальник написані на одному програмному коді – це середовище Open edX. Тож усі структурні елементи та подання тестових завдань подібні.

Моя рекомендація – підготувати себе до чотиригодинного тесту. Зокрема хоча б двічі спробувати вдома цей формат. Пройдіть чотири тести з перервою 20 хвилин без заглядання в інтернет чи спілкування із чатом GPT. Можна використовувати тільки довідкові матеріали, які надаються в сусідньому вікні середовища тестування.

Це може допомогти краще усвідомити, як відбувається реальне оцінювання.

– Як найкраще розрахувати час на тестуванні, щоб встигнути попрацювати над усіма завданнями?

– Будь-який тест передбачає використання тактик, адже оцінювання проводиться в межах двох блоків. І в першому, і другому блоці можна самостійно перерозподіляти час між відповідними двома предметними тестами.

Наприклад, оцінювання з української мови та математики: можна більше часу витратити на математику і менше на мову або навпаки.

Можна, наприклад, розв’язати всі задачі з математики, потім пройти запитання з української мови, а потім знову повернутися до математики й перевірити себе.

Ці всі тактики – вибір учасника залежно від того, як зручно, яка швидкість відповіді на питання і що складніше для конкретного вступника.

На все це вам ніхто однозначних відповідей не дасть, бо ми по-різному працюємо з тими самими матеріалами. Але важливо дати собі відповіді на ці питання до тестування і до того, як виникне стрес і переживання.

– Чому тоді учасник не може самостійно змінювати черговість блоків?

– Ми проводимо оцінювання для дуже різних категорій. Учасники можуть бути, наприклад, представниками репетиторських шкіл. Такі часто приходять тільки на конкретний предмет, а після його виконання намагаються швидко повідомити в інтернеті про те, які є завдання.

Крім того, після першого блоку учасники йдуть на перерву, і якщо якась частина з них працювала з історією України, а якась – з математикою, то під час перерви можуть виникнути обговорення щодо того, що буде в другому блоці.

У такому разі ми б мали досить жорстко обмежувати будь-яке спілкування учасників під час перерви. А це недобре, тому що це час відпочинку і обговорити якісь побутові питання – нормальна справа.

Це не технічна проблема, а проблема організації. І те, як ми її вирішили, дає змогу давати більше гнучкості самим учасникам у межах блоків.

– У попередні роки траплялися ситуації, коли в учнів зависала система чи сам комп’ютер. Що робити в такому разі? Чи визначає УЦОЯО вимоги до тимчасових екзаменаційних центрів стосовно якості обладнання?

Так, безумовно. Є вимоги і до тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ), і до техніки, і до програмного забезпечення, яке має бути встановлено на комп’ютері для того, щоб система працювала адекватно.

У нас є додаткові перевірки якості програмного засобу, але коли йдеться про 355 тисяч учасників по всій Україні і за кордоном, то проблеми з інтернетом, електрикою чи технікою можуть траплятися.

Для цього в ТЕЦ є резервні комп’ютери, тому що навіть дуже нова техніка з потужними системами може давати збій.

Не потрібно багато разів оновлювати сторінку. Для цього є спеціально навчені люди в ТЕЦ. Піднесіть руку – інструктор підійде.

Якщо це якась проблема, що дійсно заважає брати участь в оцінюванні, то його призупинять. Тобто ви не витрачаєте часу на вирішення цих проблем. Працівники вирішують проблему з технікою або замінюють комп’ютер. І тільки після того, як ви готові продовжити, ваш час відновиться.

Також є можливість додавання часу, якщо, наприклад, тестування вчасно не зупинили через технічні проблеми.

Найважливіша порада тут: не намагатися вирішити проблему самостійно. Піднесіть руку, і інструктор в аудиторії допоможе. Його первинна функція не контролювати чи перевіряти, а створити нормальні умови для проходження оцінювання.

– А як щодо інцидентів, коли в учасників не зберігалася правильна відповідь? Який має бути алгоритм, аби відповідь зарахували?

– Часто учасники говорять, що в них не зберігаються правильні відповіді, коли вони отримали результат і незадоволені ним.

Під кожним завданням є кнопка “Зберегти відповідь”. Коли учасник її натискає, вона змінює колір, а над нею з’являється напис “Відповідь збережена”. Так учень точно знає, що відповідь зарахована.

Праворуч на бічній панелі, де вказані всі завдання предмета, після зберігання відповіді змінюється колір показника номера тесту.

Коли завершуєте тестування, система автоматично повідомляє, якщо якісь відповіді не були збережені, і пропонує учаснику повернутися до них. Потрібно уважно читати те, що написано на екрані.

А наприкінці оцінювання, коли учасник вже отримує результат, є окрема колонка, у якій вказано, скільки відповідей загалом було надано.

Тобто в абсолютній більшості ситуацій учасники можуть переконатися в тому, що всі їхні відповіді зарахували.

Важливо, що можна замінити відповідь, навіть якщо вона була збережена. Для цього потрібно обрати інший варіант і знову натиснути кнопку “Зберегти”. Це можна робити стільки разів, скільки потрібно.

Учасникам не варто про це турбуватися, просто після кожного завдання необхідно зберігати відповідь. Усе відбувається в реальному часі, тому якщо пролунає повітряна тривога чи відбудеться переривання оцінювання через технічні проблеми, усе збережеться.

Чи може тривога завадити успішному оцінюванню?

– Тестування триває 4 години, та, якщо оголошено повітряну тривогу, робота учнів переривається. Що вважається “тривалою” тривогою, за якої тестування доведеться скасовувати?

– Минулого року це було 2,5 години тривоги, але в більшості ситуацій учасники просять усе ж продовжити тестування і завершити його в межах того ж робочого дня. Тому, попри важку безпекову ситуацію, кількість учасників, які змушені брати участь у додатковій сесії через повітряні тривоги, є мінімальною.

Проводити оцінювання в укриттях не всюди можливо через велику кількість учасників і жорсткі вимоги щодо умов. Там має бути швидкісний інтернет і вбиральні, а це складно реалізувати.

Однак у регіонах, де тривалість повітряних тривог може бути і 20+ годин, тестування повністю проводяться в укритті. Це дає змогу вступникам не перериватися під час повітряних тривог і продовжувати виконувати тест.

– Якщо все ж сталася така ситуація, як діяти учням? Потрібно одразу реєструватися на додаткову сесію?

– Участь у додатковій сесії можлива, якщо учасник з поважної причини не прибув для проходження тестування. Або якщо з якихось причин не зміг завершити оцінювання.

Тоді впродовж трьох днів потрібно написати заяву для участі в додатковій сесії та направити її до регіонального центру оцінювання якості освіти. Серед причин не тільки повітряна тривога, а й погане самопочуття учасника, якісь інші форс-мажори, що сталися в тимчасовому екзаменаційному центрі.

Якщо ситуація сталася в ТЕЦ, працівники нададуть змогу написати заяву просто на місці. Тоді ніяких підтверджувальних додаткових документів не потрібно. Інструктори в ТЕЦ можуть зазначити, що була довга повітряна тривога чи інші обставини.

– Тестування починається о 10, а допуск до центрів обмежують за 5 хвилин. А якщо тривога лунає безпосередньо перед початком тестування?

– Якщо тривога довготривала і лунає зранку, це також підстава для участі в додатковій сесії. У такому разі потрібно перебувати в безпечному місці.

Наші вступники і вступниці живуть у дуже різних місцях, і до локації комусь потрібно добиратися довше. Тестування точно не починається під час таких затяжних повітряних тривог.

Якщо ви приїхали вже після відбою повітряної тривоги і, наприклад, тестування почалося, то пишіть заяву в ТЕЦ на місці на додаткову сесію.

Анулювання результатів: як не втратити шанс на вступ через гаджет

– Раніше в УЦОЯО анонсували нові заходи контролю для запобігання використанню гаджетів? Про що саме йдеться?

– У кожній аудиторії працює два інструктори. Безумовно, вони стежать за доброчесністю і допомагають учасникам щодо організаційних питань. Плюс в більшості аудиторій є камери, тож додаткові фахівці дистанційно стежать за тим, як відбувається процес тестування.

Також є певні цифрові рішення: не можна копіювати текст чи відкривати сторонні вкладки в середовищі для проходження оцінювання.

До проведення оцінювання ми здійснюємо перевірку на наявність технічних засобів зв’язку в учасників і просимо їх викласти.

Тобто є ціла низка різних заходів, які ми намагаємося комплексно застосовувати. Але маємо розуміти, що за такої величезної кількості учасників якісь ситуації з фотографуванням завдань, на жаль, можуть траплятися. Хоча це дуже поодинокі випадки.

– У минулі роки були випадки “зливів” завдань. Чи врахований цей аспект? Чи достатньо різних варіацій тестів, аби не повторювалися завдання?

– У межах всіх сесій використовуються різні тестові добірки, тому ніякої потреби для вступників ретельно стежити за тим, які завдання хтось виклав в інтернеті, немає.

Ми бачимо окремі завдання в мережі, які зі згадок учасників відтворили. Через такі завдання педагоги обурюються, мовляв, що це за дивне формулювання і як взагалі це розв’язувати. Але з’ясовується, що цього, звичайно, не було в тесті, бо це просто спогади учасника оцінювання і, можливо, він не зауважив якихось нюансів.

Ми доволі жорстко ставимося до тих, хто в тимчасовому екзаменаційному центрі використовує телефон або якісь інші засоби. Для них на цьому етапі вступна кампанія завершується.

Водночас ми розуміємо, що НМТ – це безоплатна процедура, яку гарантує держава, тож, на жаль, не всі учасники НМТ є реально вступниками. Є ціла когорта осіб, які зацікавлені прийти саме для того, щоб сфотографувати завдання. І тут, звичайно, це складніше зупиняти.

Вступникам, які свідомо й цільово виконують завдання, немає чого боятися. Усі заходи запроваджені для їхнього захисту. Але якщо ви бачите, що хтось списує, то маєте бути зацікавлені в тому, щоб це зупинити. Людина може отримати результат, вищий за ваш, а ви пізніше зустрінетеся десь в одній авдиторії університету, де навчаєтеся на контракті, а той, хто списував, на бюджеті.

Якщо ви бачите щось подібне в ТЕЦ, маєте піднести руку й сказати інструктору.

– Якщо помітили списування або гаджет, це одразу анулювання?

– Так. Складається протокол. Факт порушення процедури фіксується у відповідних документах тимчасового екзаменаційного центру і засвідчується працівниками. Така особа не має права участі в додатковій сесії цьогоріч.

– Яка процедура оскарження результатів у форматі НМТ? Що саме може оскаржити абітурієнт і як це правильно зробити?

– Перед реєстрацією на проходження оцінювання всі вступники обов’язково мали ознайомитися з порядком проведення НМТ. Це такий документ, який був підвантажений на перше вікно кабінету учасника і без ознайомлення з яким програма не давала змоги продовжити реєстрацію.

Чому це так робиться? Ми хочемо, щоб учасники добре розуміли свої права і обов’язки. У цьому Порядку якраз викладено все те, що вони можуть і чого не можуть робити.

Оскаржувати можна відмову в реєстрації, що зараз роблять деякі вступники. Вони пояснюють, що сталося, і доводять, що надані документи є вичерпними і об’єктивними.

Ще можна оскаржувати процедуру проведення оцінювання. Наприклад, було зупинено тестування, а час вичерпався або були проблеми із технікою, які не вирішили правильно.

Оскарження процедури має відбуватися в ТЕЦ, де відбулася ситуація. Умовно, якщо хтось допомагав проходити оцінювання учаснику, ви може це оскаржити, але треба робити все одразу. Вашу заяву обов’язково приймуть.

А коли ви вийшли з тимчасового екзаменаційного центру, отримавши не дуже хороший результат, оскаржувати процедуру пізно. У таких випадках уже встановити події неможливо.

Якщо болить голова, одразу підносимо руку. Є медичні працівники, а в крайньому разі – швидка допомога.

Оскарження процедури – це не спосіб компенсувати непрохідний результат. Це спосіб побачити якісь проблеми конкретних тимчасових екзаменаційних центрів і не дати їм змоги впливати на результати учасників.

Що потрібно взяти на НМТ та як готуватися в останній день

– Що обов’язково треба взяти з собою на тестування? Чи видають чернетки, ручки?

– Є те, що потрібно брати обов’язково, а є те, що ми радимо брати.

Обов’язково – це документ, що посвідчує особу: може бути паспорт громадянина України або закордонний. Також може бути документ в застосунку “Дія”.

Крім того, потрібен сертифікат учасника НМТ, який з’явився в особистому кабінеті після успішної реєстрації.

Бажано хоча б на телефоні мати запрошення для участі в НМТ. Це не обов’язковий документ, але інколи трапляється, що учасники плутають локацію чи дату або не дочитують, який корпус будівлі, де розміщується ТЕЦ, потрібен. Потім приїжджають, а там ніхто не знає про проведення НМТ. Запрошення допоможе оперативніше вирішити проблему на місці.

Щодо рекомендованого: ручка для роботи з чернеткою. Чернетки видадуть на місці, але пара ручок потрібна. Друге – це пляшечка води, але щоб там не було якихось підказок на етикетці.

Далі може бути перекус, якщо захочеться їсти під час 20-хвилинної перерви. І теплий одяг на випадок затяжної тривоги, бо в укритті може бути досить прохолодно.

Якщо є якісь елементи заспокоєння чи саморегуляції, то це теж можна взяти із собою.

Ці додаткові речі можна покласти в спеціальне місце. Вони не заважатимуть під час оцінювання, але, коли виникне потреба, ними можна буде скористатися.

Чого не може бути із собою в учасника в процесі проходження оцінювання? Жодних засобів технічного зв’язку: починаючи від телефонів, закінчуючи навушниками й флешками.

Не може бути якихось друкованих листків, нотатників чи записників. Працівники тимчасового екзаменаційного центру не мають вгадувати, що там написано і чи це часом не допомагає вам виконувати завдання. Використовуйте лише те, що є на робочій платформі тестувальника.

Ну і очевидно, що при вході в тимчасовий екзаменаційний центр не може бути жодних заборонених предметів: нічого такого, що може загрожувати життю і здоров’ю учасників у пункті.

– Які типові технічні та організаційні помилки найчастіше роблять учасники під час проходження НМТ?

– Є помилки, пов’язані з тактикою, про які вже згадували, але, якщо завчасно їх пропрацювати, усе буде нормально. А є помилки, пов’язані з тим, що учасники намагаються самостійно розв’язати якісь проблеми, хоча для цього є спеціальні люди в ТЕЦ.

Треба підносити руку і повідомляти про будь-які труднощі, питання або погане самопочуття.

Минулого року була одна гостра проблема. Бувало, що цілу ніч лунала повітряна тривога, були обстріли, і зранку вступник не готовий до проходження оцінювання, бо всю ніч провів десь в укритті.

Якщо така складна ситуація, ви можете подати заяву на участь у додатковій сесії. Ніяких додаткових документів тоді не потрібно. Чому? Тому що регіональні центри оцінювання якості освіти, які надають дозвіл на це, перебувають у тих ж областях і в тих же умовах. І якщо всю ніч обстріли, вони про це знають і розуміють обставини.

– Що б ви порадили зробити абітурієнту в останній день перед іспитом? На що слід звернути увагу в цей короткий проміжок часу до тестування, що залишився?

– Обов’язково потрібно виспатися, це важливо. Не потрібно нічого опрацьовувати чи намагатися вивчити всі теми із чотирьох предметів за ніч – це нічого не дасть. Необхідно добре виспатися і налаштуватися на те, що будь-який результат – це ваш результат.

Напередодні слід дуже добре вивчити маршрут до тимчасового екзаменаційного центру, щоб приїхати вчасно і не запізнитися. Особливо це стосується вступників за кордоном, де, можливо, якась специфічна логістика.

Якщо ви проходите оцінювання у великому університеті, перегляньте детальніше, який це корпус. Враховуйте, що іноді займає час дорога по кампусу, а ще треба скласти особисті речі.

З вечора добре мати підготовлений одяг на різну погоду і документи.

Прокинувшись, налаштуйтеся на хороше, обійміть рідних і скажіть їм, що все буде добре. Домовтеся про те, що зробите після тесту і як проведете час.

Це потрібно для того, щоб комфортніше себе почувати. НМТ – це просто ще один етап у житті. Він не визначає вас як людину. Так, він важливий, тому що впливає на вступ до закладу вищої освіти, де ваше життя набуде нових сенсів, але є й інші варіанти.

Сподівайтеся на краще, але розраховуйте на різне. Вірте в себе і підтримуйте тих однокласників і друзів, які також проходять оцінювання. Усім нам важливо, щоб про нас піклувалися.

Дар’я Маркова, “Українська правда. Життя”