Після атаки на Тернопіль «АРС-Кераміка» працює онлайн і закликає клієнтів підтримати бізнес

1 травня Тернопіль зазнав наймасованішої атаки російських дронів-камікадзе з початку повномасштабної війни. Під час обстрілу було зафіксовано десятки повітряних цілей, частину з яких знищили сили ППО, однак були й влучання у цивільну інфраструктуру.

Внаслідок удару значних руйнувань зазнав флагманський об’єкт компанії АРС-Кераміка у Тернополі.

У компанії оприлюднили емоційну заяву щодо наслідків атаки:

“1 травня наш флагманський АРС зазнав нищівних руйнувань від ворожого удару💔

Це не просто будівля — це роки праці, люди, історія. Невід’ємна частина компанії, яку у нас безжально забрали…

Але нас не зламати!

Активно працює інтернет-магазин АРС ЮА, завдяки якому ви можете отримати свої замовлення в будь-якому куточку України — і, найважливіше, в Тернополі.

Ми існуємо завдяки вам 🫶

Зараз найсильніша підтримка для нас — це ваші покупки💚

Кожне замовлення — це не просто товар. Це допомога вистояти, виплатити зарплати, відновити зруйноване і не здатися.

Дякуємо кожному, хто поруч.”

Попри масштабні руйнування, компанія продовжує працювати через онлайн-канали та закликає клієнтів підтримати бізнес у складний період.