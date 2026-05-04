На Тернопільщині за тиждень відремонтували понад 40 тис. м² доріг державного значення

На дорогах Тернопільської області тривають роботи з експлуатаційного утримання та ліквідації ямковості. Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

За минулий тиждень дорожні бригади відновили понад 40 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття на автошляхах державного значення з інтенсивним рухом транспорту.

Ремонтні роботи виконувалися на таких дорогах:

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече

М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська

Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль

Н-02 (М-06) – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка

Підрядні організації застосовують гарячий асфальтобетон, зокрема методом «карт» для відновлення покриття.

Станом на 1 травня на дорогах міжнародного значення, що проходять через область, ямковість уже ліквідовано. Наразі роботи тривають на регіональних і територіальних автошляхах, де усувають аварійні пошкодження точково та струменевим методом.

З початку ремонтного сезону в області вже оновлено понад 223 тисячі квадратних метрів дорожнього покриття.