У Тернопільській області зафіксували зменшення захворюваності на ГРВІ на 4,2%

За даними епідеміологічного моніторингу, який оприлюднив Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб, станом на 4 травня 2026 року в області фіксується зниження рівня захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19.

Загальна захворюваність за останні 7 днів становить 334,0 випадків на 100 тисяч населення. За цей період у регіоні захворіли 3402 особи, що на 4,2% менше, ніж тижнем раніше (3551 випадок).

Серед усіх хворих 61,1% становлять діти — 2077 випадків. Частка школярів серед дитячих випадків сягає 62,1% (1290 осіб). У порівнянні з попереднім тижнем зафіксовано незначне зниження захворюваності серед дітей (на 1,7%) та зростання серед школярів (на 2,7%).

За тиждень до медичних закладів госпіталізовано 69 осіб, із них 36 дітей (52,2%). Це на 13,8% менше, ніж тижнем раніше.

COVID-19 залишається на низькому рівні: за тиждень зареєстровано 1 випадок захворювання у дитини, що становить 0,03% від усіх випадків ГРВІ.

У вірусологічній лабораторії області методом ПЛР обстежено 27 осіб. У двох пацієнтів (7,4%) підтверджено вірусні інфекції — виявлено аденовірус та SARS-CoV-2.

Медики зазначають, що попри загальне зниження захворюваності, епідемічна ситуація залишається контрольованою, а моніторинг респіраторних інфекцій триває у щоденному режимі.