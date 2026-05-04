На Тернопільщині діти розмалювали пам’ятник Тарасу Шевченку

У Великобірківській територіальній громаді зафіксовано акт вандалізму — діти розмалювали пам’ятник Тарасу Шевченку. Про інцидент повідомили у селищній раді, наголосивши, що будь-яке пошкодження або розмальовування пам’ятників є неприпустимим і розцінюється як вандалізм.

У зверненні до жителів громади, зокрема до батьків, наголошується на необхідності провести роз’яснювальну роботу з дітьми щодо поведінки у громадських місцях.

«Коли діти псують пам’ятники, відповідальність за такі дії несуть батьки», — зазначили у громаді.

У селищній раді підкреслили, що пам’ятники є об’єктами історичної та культурної спадщини, які потребують поваги та захисту, а не місцем для розваг чи самовираження.

Наразі обставини інциденту встановлюються.