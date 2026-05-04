Тернополянка Вероніка Турлай стала дворазовою переможницею премії «Дитина року 2026»

У Києві відбулася перша Всеукраїнська премія «Дитина року 2026», яка об’єднала талановитих дітей з різних регіонів України. Метою заходу стало відзначення досягнень юних українців у творчості, спорті, культурі, волонтерстві та інших сферах, повідомляє тернопільська міська рада.

Серед переможців — учениця 5-Б класу Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №14 імені Богдана Лепкого Вероніка Турлай. Вона здобула одразу дві відзнаки: «Топ-модель року» та «Гордість року».

Журі відзначило багатогранність юної тернополянки: її досягнення у вокалі, декламуванні поезії, участь у національних та міжнародних конкурсах краси, а також досвід роботи телеведучою.

Премія «Дитина року» покликана підтримувати та популяризувати талановитих дітей, які вже сьогодні демонструють високі результати у різних сферах діяльності.