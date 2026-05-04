У Зборові реєстраторку покарали за незаконну перереєстрацію земельної ділянки

Зборівський районний суд Тернопільської області визнав винною державну реєстраторку однієї з громад у несанкціонованій зміні інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Як встановив суд, обвинувачена, працюючи реєстраторкою, у листопаді 2024 року внесла зміни до реєстру без належних підстав — без перевірки документів, які підтверджують право власності. У результаті було незаконно перереєстровано земельну ділянку площею 0,1181 га вартістю 31 тисяча гривень з одного власника на іншу особу.

Згодом рішення реєстраторки було скасоване наказом Міністерства юстиції України, а дані в реєстрі повернули до попереднього стану.

У суді обвинувачена повністю визнала свою вину, пояснивши, що допустила порушення через помилку під час виконання службових обов’язків. Вона також зазначила, що після виявлення порушення самостійно сприяла його виправленню.

Суд врахував щире каяття, відсутність судимостей та позитивну характеристику жінки, а також те, що вона утримує матір з інвалідністю. Обтяжуючих обставин не встановлено.

У підсумку суд призначив покарання у вигляді штрафу — 34 тисячі гривень.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.