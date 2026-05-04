Ангелом додому повертається молодий захисник Ігор Мелешко з Тернопільщини

В Кременецьку громаду знову надійшла трагічна звістка про те, що 15 січня 2025 року поблизу н. п. Старі Терни, Донецької обл., загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, бойовий медик 2 аеромобільного взводу 3 аеромобільної роти 1 аеромобільного батальйону військової частини ****, молодший сержант МЕЛЕШКО Ігор Олександрович, 2003 року народження. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Ігоря!🇺🇦
Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас🕯️🇺🇦


