Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Микола Мартинюк з Тернопільщини

Підтверджено загибель нашого земляка, Захисника України — солдата МАРТИНЮКА Миколи Володимировича із Шкроботівки – навідника-оператора механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А4***. Повідомляють у Великодедеркальській громаді.

Життя Захисника обірвалося 11 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області.
До цього часу Микола Володимирович вважався зниклим безвісти.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Вічна пам’ять, шана і слава Герою🕯

