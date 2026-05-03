Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Микола Мартинюк з Тернопільщини

Підтверджено загибель нашого земляка, Захисника України — солдата МАРТИНЮКА Миколи Володимировича із Шкроботівки – навідника-оператора механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А4***. Повідомляють у Великодедеркальській громаді.

Життя Захисника обірвалося 11 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області.

До цього часу Микола Володимирович вважався зниклим безвісти.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Вічна пам’ять, шана і слава Герою