На Тернопільщині водій мопеда не впорався з керуванням і потрапив до реанімації

У Чортківському районі сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованим.

Інформація про інцидент надійшла на спецлінію поліції від медиків екстреної допомоги. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що 37-річний житель району, керуючи мопедом SPARK, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

Внаслідок аварії чоловік отримав травми та був госпіталізований до реанімаційного відділення у стані без свідомості. Обставини ДТП встановлюються.