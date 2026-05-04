Чортківщина оговтується після буревію: затверджено перелік допомоги мешканцям

У Чортківській міській територіальній громаді триває ліквідація наслідків буревію, який пройшов 26 квітня та пошкодив житлові будинки й господарські споруди, повідомляють у міській раді.

Питання відновлення розглянули під час позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківська міська рада.

За інформацією відділу з питань надзвичайних ситуацій, до міської ради звернулися 19 мешканців із заявами про допомогу. Після обстеження комісією зафіксовано пошкодження покрівель, фасадів і господарських споруд у Чорткові та навколишніх селах громади.

Серед об’єктів, що постраждали, — житлові будинки на кількох вулицях Чорткова, а також будівлі в селах Бичківці, Біла, Горішня Вигнанка та Переходи. Зокрема, пошкоджень зазнали дахи з шиферу та металопрофілю, фасади та елементи конструкцій.

За результатами засідання ухвалено рішення про закупівлю та передачу будівельних матеріалів постраждалим мешканцям у межах відповідної міської програми на 2026–2028 роки. Йдеться про шифер, брезент, кріплення, рейки, профільовану бляху та інші необхідні матеріали для першочергового відновлення дахів і конструкцій.

У громаді зазначають, що роботи з відновлення тривають, а постраждалим надаватимуть необхідну допомогу в межах наявних ресурсів.