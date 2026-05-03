росіяни вдарили неподалік автобуса, що перевозив 40 дітей

Російські війська завдали удару поблизу АЗС у Криничанській громаді на Дніпропетровщині, у результаті чого поранено дитину та п’ятьох дорослих.

Про це в неділю, 3 травня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У результаті атаки зайнялася вантажівка. Пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи.

Діти, які були в автобусі під час атаки рф, їхали на відпочинок до Івано-Франківської області





“Зараз 40 дітей з автобуса вже у Затишнянській громаді. Громада готує гарячу їжу. Чекають батьків із Запоріжжя. Ті, кого не встигнуть забрати сьогодні, залишаться на ніч у громаді. Голова громади та місцеві поруч. Працюють, щоб підтримати дітей і стабілізувати їхній стан”, – повідомив очільник Дніпропетровської облради.

Поранений 10-річний хлопчик. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Ушпиталені й п’ятеро дорослих. Серед них вагітна 21-річна жінка. 40-річна жінка – “важка”. Стан решти лікарі оцінюють як середньої тяжкості.