Тернопільщина втратила захисника Леоніда Макуха

Збаразька громада втратила ще одного свого захисника, повідомляє міський голова Роман Полікровський.
1 травня відійшов у вічність сержант Леонід Макух (1981 р.н.) із села Болязуби 🇺🇦
З лютого 2023 року він став на захист рідної України. Виконував бойові завдання у Костянтинівці та Дружківці. На фронті отримав тяжку контузію.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна 🙏
Нехай Господь дарує сили пережити цю непоправну втрату та зцілить душевний біль.
💔Зустріч траурного кортежу, який рухатиметься через Чернихівці, відбудеться у Сквері Героїв ❗️сьогодні❗️, 2 травня, о 15:00 год🕯️
Після спільної молитви колона попрямує до дому, де проживав Леонід (вул. Леся Курбаса, 11), а далі — до рідної оселі (вул. Гайова, 22, с. Болязуби) та до місцевої церкви ⛪

🕯️Чин похорону відбудеться у неділю, 3 травня, об 11:00 🕊️

🙏Просимо громаду прийти та гідно вшанувати пам’ять воїна, який мужньо боронив українську незалежність і наше майбутнє 🇺🇦

💛💙Вічна пам’ять і слава Герою 

