Тернопільщина втратила захисника Леоніда Макуха

Збаразька громада втратила ще одного свого захисника, повідомляє міський голова Роман Полікровський.

1 травня відійшов у вічність сержант Леонід Макух (1981 р.н.) із села Болязуби

З лютого 2023 року він став на захист рідної України. Виконував бойові завдання у Костянтинівці та Дружківці. На фронті отримав тяжку контузію.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна

Нехай Господь дарує сили пережити цю непоправну втрату та зцілить душевний біль.

Зустріч траурного кортежу, який рухатиметься через Чернихівці, відбудеться у Сквері Героїв сьогодні , 2 травня, о 15:00 год

Після спільної молитви колона попрямує до дому, де проживав Леонід (вул. Леся Курбаса, 11), а далі — до рідної оселі (вул. Гайова, 22, с. Болязуби) та до місцевої церкви



Чин похорону відбудеться у неділю, 3 травня, об 11:00



Просимо громаду прийти та гідно вшанувати пам’ять воїна, який мужньо боронив українську незалежність і наше майбутнє



Вічна пам’ять і слава Герою

