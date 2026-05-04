У Тернополі стався вибух газу в квартирі: постраждала пенсіонерка

У Тернополі 4 травня близько 08:20 надійшло повідомлення про вибух газу в одній із квартир на вулиці Протасевича.

На місце події оперативно виїхали правоохоронці, слідчо-оперативна група та екстрені служби.

За попередніми даними, вибух стався на кухні без подальшого займання. Унаслідок цього в квартирі вибито вікна та двері.

Постраждала 74-річна власниця помешкання — жінка отримала незначні опіки обличчя, однак від госпіталізації відмовилася.

Наразі фахівці встановлюють причини інциденту. Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.

Правоохоронці нагадують про необхідність дотримання правил безпеки при користуванні газом: після використання слід перекривати крани, забезпечувати належну вентиляцію приміщення, а у разі запаху газу — негайно провітрити оселю, перекрити подачу газу та звернутися до аварійної служби за номером 104.