У Тернополі на понад місяць зупинять частину котелень: де не буде гарячої води
У Тернополі частину котелень тимчасово зупинять через підготовку до опалювального сезону 2026–2027 років та проведення гідравлічних випробувань. Про це повідомили у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».
З 4 травня до 10 червня (на 38 днів) не працюватимуть кілька котелень у різних мікрорайонах міста.
🔧 Котельні, які зупинять:
- просп. Степана Бандери, 47-В
- вул. Новий Світ, 36-А
- вул. Петра Батьківського, 46-Б
- вул. Транспортна, 7-Б
- вул. Торговиця, 12
- вул. Галицька, 40
- котельня «Лемківська»
- вул. Лемківська, 23
🏢 Будинки, які обслуговують ці котельні:
просп. Бандери, 47-В:
- просп. Степана Бандери, 47
вул. Новий Світ, 36-А:
- вул. Новий Світ, 38
вул. Петра Батьківського, 46-Б:
- вул. Золотогірська, 3, 4, 9, 13, 15, 16, 20, 24, 26
- вул. Бенцаля, 3, 4
вул. Транспортна, 7-Б:
- вул. Нечая, 29
- вул. Новий Світ, 1
вул. Торговиця, 12:
- вул. Острозького, 18, 26, 28, 29, 40, 42, 58, 60, 62
- вул. Стрімка, 5, 7
- вул. Колонтая, 2
- вул. Шептицького, 3, 13 (гуртожиток)
- вул. Торговиця, 2, 3 (гуртожиток), 5 (гуртожиток), 26, 28, 37
- вул. Медова, 3
- вул. Оболоня, 11, 19, 47
- вул. Липова, 2
- вул. Стадникової, 1, 17, 20
- вул. Юрчака, 2
вул. Галицька, 40:
- просп. Злуки, 2
- вул. Галицька, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 58
- вул. Бойківська, 4
- вул. Над яром, 8
- вул. Ломоносова, 41
котельня «Лемківська» / вул. Лемківська, 23:
- вул. Самчука, 31
- вул. Коновальця, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20
- вул. Вербицького, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10
- вул. Чубинського, 1, 2, 2а, 4
- вул. Репіна, 16
🚿 Тимчасове відключення гарячої води (4–18 травня):
- вул. Володимира Великого, 4, 6, 10
- бульв. Дмитра Вишневецького, 3, 5, 7
- вул. Леся Курбаса, 2, 4, 6
У підприємстві наголошують: роботи необхідні для перевірки тепломереж і підготовки до наступного опалювального сезону.