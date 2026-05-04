У Тернополі на понад місяць зупинять частину котелень: де не буде гарячої води

У Тернополі частину котелень тимчасово зупинять через підготовку до опалювального сезону 2026–2027 років та проведення гідравлічних випробувань. Про це повідомили у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

З 4 травня до 10 червня (на 38 днів) не працюватимуть кілька котелень у різних мікрорайонах міста.

🔧 Котельні, які зупинять:

просп. Степана Бандери, 47-В

вул. Новий Світ, 36-А

вул. Петра Батьківського, 46-Б

вул. Транспортна, 7-Б

вул. Торговиця, 12

вул. Галицька, 40

котельня «Лемківська»

вул. Лемківська, 23

🏢 Будинки, які обслуговують ці котельні:

просп. Бандери, 47-В:

просп. Степана Бандери, 47

вул. Новий Світ, 36-А:

вул. Новий Світ, 38

вул. Петра Батьківського, 46-Б:

вул. Золотогірська, 3, 4, 9, 13, 15, 16, 20, 24, 26

вул. Бенцаля, 3, 4

вул. Транспортна, 7-Б:

вул. Нечая, 29

вул. Новий Світ, 1

вул. Торговиця, 12:

вул. Острозького, 18, 26, 28, 29, 40, 42, 58, 60, 62

вул. Стрімка, 5, 7

вул. Колонтая, 2

вул. Шептицького, 3, 13 (гуртожиток)

вул. Торговиця, 2, 3 (гуртожиток), 5 (гуртожиток), 26, 28, 37

вул. Медова, 3

вул. Оболоня, 11, 19, 47

вул. Липова, 2

вул. Стадникової, 1, 17, 20

вул. Юрчака, 2

вул. Галицька, 40:

просп. Злуки, 2

вул. Галицька, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 58

вул. Бойківська, 4

вул. Над яром, 8

вул. Ломоносова, 41

котельня «Лемківська» / вул. Лемківська, 23:

вул. Самчука, 31

вул. Коновальця, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20

вул. Вербицького, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10

вул. Чубинського, 1, 2, 2а, 4

вул. Репіна, 16

🚿 Тимчасове відключення гарячої води (4–18 травня):

вул. Володимира Великого, 4, 6, 10

бульв. Дмитра Вишневецького, 3, 5, 7

вул. Леся Курбаса, 2, 4, 6

У підприємстві наголошують: роботи необхідні для перевірки тепломереж і підготовки до наступного опалювального сезону.