У Тернополі на понад місяць зупинять частину котелень: де не буде гарячої води

У Тернополі частину котелень тимчасово зупинять через підготовку до опалювального сезону 2026–2027 років та проведення гідравлічних випробувань. Про це повідомили у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

З 4 травня до 10 червня (на 38 днів) не працюватимуть кілька котелень у різних мікрорайонах міста. 

🔧 Котельні, які зупинять:

  • просп. Степана Бандери, 47-В
  • вул. Новий Світ, 36-А
  • вул. Петра Батьківського, 46-Б
  • вул. Транспортна, 7-Б
  • вул. Торговиця, 12
  • вул. Галицька, 40
  • котельня «Лемківська»
  • вул. Лемківська, 23

🏢 Будинки, які обслуговують ці котельні:

просп. Бандери, 47-В:

  • просп. Степана Бандери, 47

вул. Новий Світ, 36-А:

  • вул. Новий Світ, 38

вул. Петра Батьківського, 46-Б:

  • вул. Золотогірська, 3, 4, 9, 13, 15, 16, 20, 24, 26
  • вул. Бенцаля, 3, 4

вул. Транспортна, 7-Б:

  • вул. Нечая, 29
  • вул. Новий Світ, 1

вул. Торговиця, 12:

  • вул. Острозького, 18, 26, 28, 29, 40, 42, 58, 60, 62
  • вул. Стрімка, 5, 7
  • вул. Колонтая, 2
  • вул. Шептицького, 3, 13 (гуртожиток)
  • вул. Торговиця, 2, 3 (гуртожиток), 5 (гуртожиток), 26, 28, 37
  • вул. Медова, 3
  • вул. Оболоня, 11, 19, 47
  • вул. Липова, 2
  • вул. Стадникової, 1, 17, 20
  • вул. Юрчака, 2

вул. Галицька, 40:

  • просп. Злуки, 2
  • вул. Галицька, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 58
  • вул. Бойківська, 4
  • вул. Над яром, 8
  • вул. Ломоносова, 41

котельня «Лемківська» / вул. Лемківська, 23:

  • вул. Самчука, 31
  • вул. Коновальця, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20
  • вул. Вербицького, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10
  • вул. Чубинського, 1, 2, 2а, 4
  • вул. Репіна, 16

🚿 Тимчасове відключення гарячої води (4–18 травня):

  • вул. Володимира Великого, 4, 6, 10
  • бульв. Дмитра Вишневецького, 3, 5, 7
  • вул. Леся Курбаса, 2, 4, 6

У підприємстві наголошують: роботи необхідні для перевірки тепломереж і підготовки до наступного опалювального сезону.

