На Кременеччині чоловіка оштрафували за побиття жінки гумовим шлангом

Кременецький районний суд Тернопільської області визнав винним місцевого жителя у вчиненні домашнього насильства, що кваліфікується як умисне завдання побоїв без спричинення тілесних ушкоджень.

Як встановив суд, інцидент стався 16 квітня 2026 року в селі Розтоки. Під час словесного конфлікту чоловік двічі вдарив жінку гумовим шлангом, завдавши їй фізичного болю, але без тілесних ушкоджень.

Обвинувачений повністю визнав свою вину, не заперечував обставин справи та погодився на розгляд провадження у спрощеному порядку без судового засідання.

Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, щиро розкаявся, а також має на утриманні семеро неповнолітніх дітей. Обтяжуючих обставин не встановлено.

У результаті йому призначили покарання у вигляді штрафу — 850 гривень.

Речовий доказ — гумовий шланг — постановили знищити. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.