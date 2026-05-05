На Полтавщині внаслідок повторного удару РФ загинули рятувальники ДСНС

У Полтавській області внаслідок повторного ракетного удару російських військ загинули двоє рятувальників ДСНС. Про це повідомив Ігор Клименко.

За його словами, вночі ворог атакував об’єкт газовидобування. Після прибуття рятувальників на місце та початку ліквідації масштабної пожежі російські війська завдали повторного удару — вже по людях.

Серед загиблих:

Віктор Кузьменко — заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини, Герой України. Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів і керував рятувальними роботами після удару по Полтаві у 2024 році, коли вдалося врятувати 17 людей.

Дмитро Скриль — пожежний-рятувальник із понад 20-річним стажем служби, який неодноразово працював на складних пожежах, зокрема на об’єктах нафтогазової інфраструктури.

Окрім цього, внаслідок атаки загинули ще двоє людей, вісім — отримали поранення.

Також постраждали 23 рятувальники. Троє з них перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.

Міністр наголосив, що йдеться про свідомі удари по тих, хто рятує людей. Українська сторона фіксує кожен такий випадок як воєнний злочин.