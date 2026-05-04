У Тернополі частині будинків 5 травня відновлять гаряче водопостачання

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомили про відновлення гарячої води до частини житлових будинків після завершення ремонтних робіт на тепломережах.

Роботи тривали з 15 квітня по 4 травня на ділянці, що забезпечує гаряче водопостачання до будинків за адресами:

вул. Київська, 12, 14, 16, 18

вул. 15 Квітня, 7, 9

вул. Братів Бойчуків, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

У вівторок, 5 травня, заплановано пробний запуск мереж. Відновлення гарячого водопостачання розпочнеться з 16:00.

У підприємстві закликають мешканців бути уважними під час запуску: перевірити, чи закриті крани та чи справні внутрішні мережі, щоб уникнути можливих затоплень або аварійних ситуацій.