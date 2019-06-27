У Тернополі День молоді відзначатимуть два дні (Програма)

Два дні у Тернополі відзначатимуть День молоді. На жителів міста та гостей чекає святкова дискотека, концерт та спортивні змагання.

Програма Всеукраїнської акції до Дня молоді

(м.Тернопіль, 29-30 червня 2019 року)

1. Робота мобільного освітнього центру. Відбудеться: 29 червня 2019 року з 14:00 по 18:00 год., 30 червня – з 11.00 по 15.00 год, парк ім. Тараса Шевченка, центральний причал катерів

2. Пейнтбольний турнір «Кубок Шухевича – 2019» Відбудеться: 29 червня 2019 року з 10.00 год., м.Тернопіль, вул.Бережанська, 48 (парк «Здоров’я»)

3. Змагання “Троє в каное, не рахуючи SUPера”. Відбудеться: 30 червня 2019 року з 12.00 до 20.00 год., парк Шевченка, острівець «Закоханих»

4. Змагання на драгонботах. Відбудеться: 30 червня 2019 року з 12.00 год., парк Шевченка, острівець «Закоханих»

5. Майстер-клас з надання першої домедичної допомоги. Відбудеться: 30 червня 2019 року з 16:00 по 20:00 год., парк ім. Тараса Шевченка, центральний причал катерів

6. Кінотеатр під відкритим небом. Відбудеться: 30 червня 2019 року з 23:00 год., парк ім. Тараса Шевченка, центральний причал катерів

7. Фестиваль повітряних куль «Файне небо». Відбудеться: 29-30 червня 2019 року з 06:00 по 23:00 год., парк ім. Тараса Шевченка, центральний причал катерів

8. Дискотека Open Air. Відбудеться: 30 червня 2019 року з 20:00 год., парк ім. Тараса Шевченка, острівець «Чайка»

9. Концерт молодих виконавців Відбудеться: 30 червня 2019 року з 16:00 по 22:00 год., парк ім. Тараса Шевченка, центральний причал катерів