У Тернополі для вихованців дитбудинку влаштували свято

До вихованців Тернопільського обласного спеціалізованого комунального дитбудинку “Малятко” спільно із дитячими аніматорами завітали представники Тернопільської територіальної організації партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”.

«До заходу були долучені в основному діти віком до трьох років. Загалом у нашому закладі виховуються 39 дітей від шести місяців до шести років», – каже головний лікар дитячого будинку “Малятко” Інга Кубей. – «Такі пізнавально-розважальні заходи дуже потрібні дітям. Це нові знайомства, нове спілкування, нові методи розвитку. Розширюється внутрішній світ малечі, діти збагачуються новими враженнями».

Зазначимо, обласний осередок “Блоку Петра Порошенка “Солідарність” проводить не першу акцію спільно із дитячим будинком “Малятко”. Взимку представники партії відвідали вихованців цього закладу у день проведення “Свята зими”.

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