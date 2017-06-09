У Тернополі спіймали дуже п’яного водія

Патрулюючи вулицю Шептицького, 7 червня, близько 18-ї години, інспектори помітили автомобіль таксі Chevrolet Aveo, який порушував ПДР.

Вони наказали водієві зупинитися. При спілкуванні з 56-річним громадянином інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік погодився пройти освідування на місці. Результат алкотесту – 2,99 проміле алкоголю в крові. А це 15 разів перевищує допустиму норму. На таксиста патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП (Керування у стані алкогольного сп’яніння) та винесли постанову за ст. 122 КУпАП (Порушеня ПДР).