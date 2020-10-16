10:01 | 16.10.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі можливе погіршення якості води

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У зв’язку з аварійним припиненням електропостачання на Тернопільському водозаборі, тимчасово змінено схему подачі води на Тернопіль. Деякий час вода в усі мікрорайони надходитиме з водозабору у Верхньому Івачеві. Це може подекуди спричинити пониження тиску або локальне погіршення якості води, – про це повідомляють у “Тернопільводоканалі”.

  • Просимо вибачити за тимчасові незручності та сприймати їх із розумінням, що вживаємо усі можливі заходи швидкого реагування на проблему.

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