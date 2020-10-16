У Тернополі можливе погіршення якості води

У зв’язку з аварійним припиненням електропостачання на Тернопільському водозаборі, тимчасово змінено схему подачі води на Тернопіль. Деякий час вода в усі мікрорайони надходитиме з водозабору у Верхньому Івачеві. Це може подекуди спричинити пониження тиску або локальне погіршення якості води, – про це повідомляють у “Тернопільводоканалі”.

Просимо вибачити за тимчасові незручності та сприймати їх із розумінням, що вживаємо усі можливі заходи швидкого реагування на проблему.