Тернопіль зіграє з Миколаєвом!

Вчора Тернопіль дістався півдня України, де вже завтра в Миколаєві команда Дмитра Забірченка зіграє з місцевим клубом з такою ж назвою.

Напередодні старту чемпіонату Миколаїв зіткнувся з головною проблемою 2020-го року – представники команди здали одразу кілька позитивних тестів на коронавірус. Через це матч з Тернополем стане для «біло-синіх» першим в цьому розіграші Суперліги. І, що більш важно, через це команду залишив головний тренер Кріс Томас. Американський спеціаліст висловив побоювання, що ситуація з поширенням вірусу у команді прямо вплине на результати миколаївців і він не зможе виправдати надії керівництва клубу та вболівальників. Тож до поєдинку з Тернополем суперник готувався під орудою Валентина Берестнєва.

А щойно стало відомо, що приклад Томаса внаслідували й два американські гравці команди – Елайджа Кейн та Кеміон Хослі. Тож у Миколаєві залишився лише один легіонер – Дарнел Едж.

В такій ситуації найбільш потужною ланкою у складі «корабелів» буде передня лінія, де Берестнєв зможе розраховувати на досвідчених Кушнірова, Конате та Адедірана. Скоріш за все навколо «великих» і побудує гру наш завтрашній суперник. Нагадаємо, в Миколаєві не зіграє бігмен Тернополя Максим Сандул , який відбуватиме останній матч дискваліфікації за бійку.

Дивіться гру сьогодні о 19:00 за цим посиланням: