У Тернополі на COVID-19 хворіють 80 педагогів та 37 учнів

У тернопільських школах №3 та №10 учні 5-11 класів навчаються дистанційно. Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

“Також, по одній групі дітей закрито у садочках №№ 21, 22, 29 і 38. Адже, якщо захворів на COVID-19 вихователь, уся група, відповідно, відправляється на самоізоляцію. Щодо статистики інфікованих серед учнів та педагогів: на даний час зареєстровано 52 хворих вчителів на ГРВІ та 80 – на COVID-19. Серед учнів є 1700 хворих на ГРВІ та 37 – на COVID-19”, – каже Похиляк.

Нагадаємо, якщо ситуація із захворюваністю буде стабільною, канікули у школах Тернополя розпочнуться 29 березня і триватимуть тиждень. Загалом у всіх загальноосвітніх закладах міста дистанційно навчаються учні 21-го класу, – повідомляє Суспільне.