“Всього 24 роки…”: помер хлопець, який постраждав від вибуху газу у Тернополі

17 березня помер Дмитро Мудрий, який разом із батьком постраждав від вибуху газу у Тернополі. Хлопець помер у львівській лікарні.

Про це у фейсбуці написала його мама, тернопільська журналістка, Олена Мудра.

Нагадаємо, 11 березня, у Тернополі на вулиці Уласа Самчука прогримів вибух газу у приватному житловому будинку. Постраждали двоє чоловіків – батько та син.

Потерпілі Дмитро та Олег Мудрі, які врятували двох братиків віком 2 та 6 років, а самі сильно постраждали. Їх спершу госпіталізували у Тернопіль, згодом перевезли у лікарню Львова. Багато людей щодня ставали донорами, здаючи кров.

Та 17 березня, о 7 ранку мати Дмитра – Олена Мудра, на власній сторінці у Фейсбук написала, що “17.03.2021 07.00 . Діма полетів у вирій. Лікарі зробили усе, що могли”.

Редакція “Погляду” висловлює щирі співчуття рідним та близьким…