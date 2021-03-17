Новий рекорд на Тернопільщині: 486 випадків COVID-19, 14 – померли
486 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 17 березня 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 14 (жінка 82 р. Чортківський район сел. Коропець, чоловік 50 р. Чортківський район сел. Коропець, чоловік 84 р. Чортківський район смт Гусятин, чоловік 74 р. м. Тернопіль, жінка 84 р. м. Тернопіль, чоловік 40 р. Чортківський район м. Заліщики, чоловік 35 р. Тернопільський район с. Саранчуки, жінка 67 р. м. Тернопіль, жінка 45 р. Чортківський район с. Трибухівці, чоловік 68 р. м. Тернопіль, чоловік 80 р. Чортківський район с. Гуштин, жінка 61 р. Тернопільський район с. Беримівці, чоловік 48 р. м. Тернопіль, чоловік 71 р. м. Тернопіль)
одужало – 255 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1714
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 47443 особи;
одужало – 41316 осіб;
летальних випадків – 666 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5205 (4728 одужало, 74 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1118 (999 одужало, 18 летальних)
– Тернопільський район – 28420 (24827 одужало, 358 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 13218 (11274 одужало, 161 летальних)
– Чортківський район – 13818 (11761 одужало, 231 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 1971 (1637 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (56 осіб):
• м. Кременець – 18
• м. Почаїв – 3
• с. Білокриниця – 2
• с. Бонівка – 2
• с. Великі Бережці – 2
• с. Великі Горянка – 1
• с. Іква – 1
• с. Катеринівка – 1
• с. Малі Бережці – 1
• с. Ридомиль – 1
• м. Ланівці – 5
• с. Ванжулів – 1
• с. Гриньки – 1
• с. Снігурівка – 6
• с. Молотків – 1
• с. Москалівка – 3
• м. Шумськ – 2
• с. Кудлаївка – 1
• с. Онишківці – 1
• с. Сураж – 3
Тернопільський район (327 осіб):
• м. Тернопіль – 156
• м. Бережани – 5
• с. Вільховець – 1
• с. Гиновичі – 2
• с. Саранчуки – 1
• с. Мечищів – 1
• м. Збараж – 13
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Доброводи – 2
• с. Залужжя – 1
• с. Кобилля – 1
• с. Синягівка – 1
• с. Опрілівці – 2
• м. Зборів – 1
• с. Беримівці – 1
• с. Грабківці – 1
• с. Загір’я – 6
• с. Малашівці – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• смт Козова – 9
• с. Августівка – 2
• с. Великий Ходачків – 2
• смт Підволочиськ – 12
• м. Скалат – 1
• с. Богданівка – 1
• с. Іванівка – 1
• с. Качанівка – 4
• с. Мислова – 1
• с. Остап’є – 2
• с. Токи – 1
• м. Теребовля – 12
• смт Микулинці – 3
• с. Варваринці – 1
• с. Воля – 1
• с. Великий Говилів – 1
• с. Бурканів – 1
• с. Довге – 4
• с. Іванівка – 1
• с. Кобиловолоки – 2
• с. Мшанець – 1
• с. Млиниська – 1
• смт Великі Бірки – 7
• смт Велика Березовиця – 16
• с. Біла – 7
• с. Буцнів – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Великі Гаї – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Грабовець – 2
• с. Дичків – 1
• с. Довжанка – 1
• с. Домаморич – 3
• с. Забойки – 1
• с. Івачів Долішній – 3
• с. Кип’ячка – 1
• с. Острів – 3
• с. Почапинці – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Смолянка – 6
• с. Ступки – 1
• с. Чистилів – 2
• с. Петриків – 3
Чортківський район (103 особи):
• м. Чортків – 24
• смт Заводське – 2
• с. Біла – 2
• с. Бичківці – 2
• с. Білий Потік – 1
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Давидківці – 1
• с. Джурин – 1
• с. Колиндяни – 2
• с. Нагірянка – 3
• с. Пастуше – 1
• с. Переходи – 1
• с. Сосулівка – 1
• с. Угринь – 4
• с. Улашківці – 4
• м. Борщів – 1
• с. Пилатківці – 2
• м. Бучач – 1
• с. Космирин – 2
• смт Гусятин – 13
• м. Копичинці – 17
• с. Васильківці – 2
• с. Гадинківці – 2
• с. Карашинці – 1
• с. Котівка – 1
• с. Сидорів – 1
• с. Сухостав – 1
• с. Чабарівка – 1
• с. Яблунів – 2
• м. Заліщики – 3
• смт Товсте – 1
• с. Голігради – 1
• с. Лисівці – 1