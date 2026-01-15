У Тернополі на пішохідному переході водій авто збив жінку

Повідомлення про травмовану 70-річну тернополянку надійшло на спецлінію поліції 14 січня близько 8:08 від лікаря екстреної медичної допомоги. Травми жінка отримала в дорожньо-транспортній пригоді.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

Сніг і ожеледь суттєво змінюють умови руху: на слизькому покритті гальмівний шлях автомобіля зростає в кілька разів. Навіть за дотримання швидкісного режиму водій фізично може не встигнути зупинитися, якщо пішохід раптово починає перехід дороги.

Перед тим як ступити на проїзну частину, пішохід зобов’язаний переконатися, що транспортний засіб зупиняється і пропускає його.

Лише взаємна відповідальність та усвідомлення небезпеки здатні запобігти трагедіям на дорозі!